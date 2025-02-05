واطّلع الأمير سعود بن مشعل على مجسمات المشاريع، كما شاهد عرضًا مرئيًا عن مراحل العمل فيها، ثم وقع سموه ووزير التعليم على لوحة الزيارات الخاصة بالمدرسة. وتجول سموه في عدد من مرافق المدرسة، شملت أركان الطلاب الموهوبين، كما شهد عرضًا للفرقة الموسيقية من طلاب المدرسة، إلى جانب استعراضات رياضية قدمها عدد من طلاب وطالبات مدارس جدة.
ووضع نائب أمير منطقة مكة المكرمة حجر الأساس لمجسم نموذج المشاريع، ثم شاهد عرضًا مرئيًا عن تدشين المشاريع التعليمية ومراحل تطوّرها في المملكة، عقب ذلك، دشّن سموه 179 مشروعًا تعليميًا لمختلف المراحل التعليمية، منها 123 مشروعًا بجدة، و56 مشروعًا بمكة المكرمة، واختتم الحفل بتسلم راعي الحفل الهدية التذكارية.
يُذكر أن المشاريع التي دشنها الأمير سعود بن مشعل شملت 66 مشروعًا بالشراكة مع القطاع الخاص، و83 مشروعًا بنظام المشاريع الخرسانية، إلى جانب 36 مشروعًا بنظام البناء الحديث المطوّر، وبلغ إجمالي عدد الفصول الدراسية في هذه المشاريع 5408 فصول، تستوعب 203,250 طالبًا وطالبة، مما يسهم في الاستغناء عن 199 مدرسة مسائية، إضافةً إلى 62 مبنى مستأجرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر سعود بن مشعل يدشّن 179 مشروعًا تعليميًا في جدة ومكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.