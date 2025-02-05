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شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" و"ساما" يتعاونان لتطبيق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" والبنك المركزي السعودي "ساما", بمقر "سدايا" بالرياض اليوم؛ مذكرة تفاهم إلحاقية لتنظيم آليات وإجراءات الرقابة والإشراف على التزام المؤسسات المالية تنفيذًا لمُذكرة التفاهم المُبرمة بين الجهتين لتطبيق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية، بحضور رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في "سدايا" الربدي بن فهد الربدي، ونائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية خالد بن وليد الظاهر.
وتهدف المذكرة، التي وقّعها عن "سدايا" مدير الإدارة العامة للمخاطر والالتزام عبدالعزيز بن محمد العنزي، وعن "ساما" المدير التنفيذي للرقابة على المتانة التشغيلية مروان بن حمد اللحيدان؛ إلى تعزيز التعاون بين طرفي الاتفاقية في تنظيم الجوانب المُتعلّقة بتطبيق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.
ويعكس التعاون بين "سدايا" و"ساما" التزام الطرفين الراسخ بتعزيز حماية البيانات الشخصية في المملكة، والمتصلة بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي، بما يُسهم بشكل فعّال في تطوير البُنية التنظيمية، ويُعزز من صناعة اقتصاد رقمي قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، ويدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتهدف المذكرة، التي وقّعها عن "سدايا" مدير الإدارة العامة للمخاطر والالتزام عبدالعزيز بن محمد العنزي، وعن "ساما" المدير التنفيذي للرقابة على المتانة التشغيلية مروان بن حمد اللحيدان؛ إلى تعزيز التعاون بين طرفي الاتفاقية في تنظيم الجوانب المُتعلّقة بتطبيق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.
حماية البيانات الشخصيةكما تهدف إلى تعزيز التعاون بين "سدايا" والبنك المركزي السعودي بما يضمن التنسيق الفعّال في الإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح التي تم إصدارها بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 9 /2/ 1443هـ، والُمعدّل بالمرسوم الملكي بتاريخ 5 /9/ 1444هـ، وإنفاذًا لما قضى به البند (سادسًا) من قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7 /2/ 1443هـ.
ويعكس التعاون بين "سدايا" و"ساما" التزام الطرفين الراسخ بتعزيز حماية البيانات الشخصية في المملكة، والمتصلة بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي، بما يُسهم بشكل فعّال في تطوير البُنية التنظيمية، ويُعزز من صناعة اقتصاد رقمي قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، ويدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.