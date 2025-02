شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد: الاستثمار بالتقنيات يسهم في إطالة متوسط العمر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

اقتصاد إطالة العمر

الدمام - شريف احمد - شارك وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم, اليوم, في القمة العالمية لإطالة العمر الصحي لعام 2025، التي عُقدت في مدينة الرياض.وبين الإبراهيم خلال كلمته, أهمية استثمارات المملكة في التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات ستسهم في إطالة متوسط العمر الصحي، ما يسهم في تعزيز الإنتاجية ودفع عجلة النمو في المملكة خلال العقود القادمة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1763290417552896451?ref_src=twsrc%5Etfwوأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط خلال المشاركة، ضرورة التعامل مع شيخوخة السكان باعتبارها فرصة بدلًا من اعتبارها أزمة، ويمكن أن تشكل سوق عمل غير مستغل.وأشار إلى أن المملكة، باعتبارها نموذجًا عالميًا للنمو، قادرة على أن تصبح رائدة في اقتصاد إطالة العمر، وأن الفئة الشابة في المملكة تمثل عائدًا ديموغرافيًا مهمًا، وأن تمكينهم والاستفادة من قدراتهم يمثل فرصة كبيرة لدفع عجلة التنمية وقيادة التغيير.