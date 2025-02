شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تستدعي مدعي الطب البديل بعد نشره معلومات مغلوطة عن الزنجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استدعت وزارة الصحة أحد مدعي الطب البديل بعد نشره معلومات مغلوطة حول تسبب الزنجبيل في 80% من الجلطات، لاتخاذ الإجراءات النظامية وسماع أقواله تمهيدًا لإحالته للجهات المختصة، بعدما تبين أنه ليس مرخّصًا لمزاولة مهنة الطب أو الطب البديل والتكميلي في المملكة.ودعت الوزارة الجميع إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل المعلومات الصحية والالتزام بنظام مزاولة المهن الصحية، وتأكد وسائل الإعلام من التصاريح والمتحدثين الصحيين قبل تقديمهم للجمهور، حرصًا على عدم إرباك المجتمع أو التأثير في صحتهم بتلقي إرشادات غير دقيقة، حاثة المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات الصحية من المصادر الرسمية.