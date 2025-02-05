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ضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية بعسير

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واس - أبها 0 تبليغ

ضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية بعسير

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الدمام - شريف احمد - ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود بقطاع القحمة في منطقة عسير مقيمين من الجنسية البنجلاديشية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية ، وذلك لممارستهما الصيد بمنطقة محظورة، وبحوزتهما أسماك مصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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