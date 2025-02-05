شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يتوج الفائزين في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية