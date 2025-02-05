شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد مميز.. رصد التربيع الأول لشهر شعبان في سماء الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

التربيع الأول لشهر شعبان

الدمام - شريف احمد - رُصد اليوم، القمر في طور التربيع الأول لشهر شعبان في سماء منطقة الحدود الشمالية، وأضاء نصفه الأيمن في مشهد فلكي مميز جذب أنظار هواة الفلك والمصورين.وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء والمتخصص بالتصوير الفلكي عدنان الرمضون، أن هذه المرحلة من القمر تُعد فرصة مثالية لرصد تفاصيل سطحه بوضوح، وتُلقي الشمس بظلالها على الفوهات الجبلية والتضاريس، ما يجعل المشاهدة عبر التلسكوبات والمناظير أكثر دقة ووضوحًا.وقال:" إن سماء منطقة الحدود الشمالية تمتاز بقلة التلوث الضوئي، ما يسهم في توفير بيئة مثالية لرصد الظواهر الفلكية المختلفة، بما في ذلك أطوار القمر، وحركة الكواكب والنجوم، ما يجذب المهتمين وعشاق التصوير الفلكي لتوثيق هذه اللحظات النادرة.يُذكر أن طور التربيع الأول يحدث عندما يكمل القمر ربع مداره حول الأرض، ويكون نصفه مضاءً، ويستمر هذا الطور إلى أن يدخل القمر في طور الأحدب المتزايد خلال الأيام المقبلة.