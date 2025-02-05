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ولي العهد وملك الأردن يناقشان الأوضاع الخطيرة في غزة

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الرياض - علي القحطاني - بحث ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، التطورات في المنطقة، لا سيما الأوضاع الخطيرة في غزة.

ووفقًا للبيان الصادر عن الديوان الملكي الهاشمي، أكد الملك عبدالله خلال الاتصال، ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

كما دعا إلى تكثيف الجهود عربيا ودوليا لدعم الشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة وتثبيته على أرضه، وضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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