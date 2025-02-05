شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد وملك الأردن يناقشان الأوضاع الخطيرة في غزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بحث ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، التطورات في المنطقة، لا سيما الأوضاع الخطيرة في غزة.

ووفقًا للبيان الصادر عن الديوان الملكي الهاشمي، أكد الملك عبدالله خلال الاتصال، ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

كما دعا إلى تكثيف الجهود عربيا ودوليا لدعم الشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة وتثبيته على أرضه، وضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة.