شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: منخفض جوي قوي قادم من شمال البلاد سيصاحبه رياح قوية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن تتأثر أجواء المملكة بمنخفض جوي قوي قادم من شمال البلاد، مما سيؤدي إلى نشاط ملحوظ للرياح في مختلف المناطق، حيث قد تصل سرعتها إلى 60 كيلومتراً في الساعة.

وقال العقيل من خلال حديثه بقناة الإخبارية: “تقارب خطوط الضغط الجوي في شمال المملكة يعد أحد العوامل الرئيسية التي ستساهم في زيادة سرعة الرياح المتوقعة”، مشيرًا إلى أن نظام الإنذار المبكر أصدر تنبيهًا أحمر استباقيًا ابتداءً من فجر الخميس في مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، حيث يُتوقع أن تؤدي هذه الرياح القوية إلى عواصف رملية قد تسبب انعدامًا أو شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية”.

وأضاف العقيل أن تأثير هذه الحالة الجوية سيمتد إلى مناطق عدة، تشمل القصيم وحائل والمنطقة الشرقية، إضافة إلى سواحل تبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وحتى العاصمة الرياض.

ودعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة في الطرق المفتوحة، واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة، نظراً لاحتمالية تدني مستوى الرؤية بفعل العواصف الرملية المتوقعة.