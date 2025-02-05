شكرا لمتابعة خبر عن شابة تشعل مواقع التواصل بمهارتها الفريدة في الفروسية بحائل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهرت شابة سعودية من منطقة حائل براعة استثنائية في ركوب الخيل، حيث خطفت الأنظار بأسلوبها المتمكن وقدرتها الفائقة على التعامل مع الخيول باحترافية.

وانتشر مقطع فيديو عبر المنصات الاجتماعية وهي تمتطي الخيل بثقة وتمكن، مما أثار إعجاب النشطاء والمدونين.

وحظى المقطع بتفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بشجاعتها وإتقانها لفن الفروسية، وجاءت التعليقات كالتالي: “ما شاء الله، كيف ما خافت” ، ” يا أخي أهل حائل غير” ،” الخيل من خياله” .