شافية وكنانة المدينة.. نقص خدمات والأمانة تعد بالحلول

أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة على استكمال جميع المشاريع التنموية الهادفة إلى تطوير الأحياء السكنية وتعزيز البنية التحتية بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، في حين طالب سكان مخططي الشافية وكنانة استكمال الخدمات الأساسية من سفلتة ومداخل.

خدمة الأبراج

طالب سكان مخطط الشافية باستكمال سفلتة المخطط كاملا إضافة الى انزعاجهم الدائم من انتشار الروائح المزعجة من حراج الأغنام فضلا عن عدم إيصال المياه، وبين السكان أن الحيوانات السائبة تنتشر في المخطط، وأشاروا إلى أن المخطط قريب من الدائري الثاني وبحاجة لاستكمال الخدمات من الجهات المعنية، بينما دعا سكان مخطط كنانة لإيجاد مدخل للمخطط على الدائري الثالث واستكمال الخدمات وتوفير خدمة الأبراج.

مشاريع تنموية

أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة لـ «دوت الخليج»، الحرص على استكمال كافة المشاريع التنموية الهادفة إلى تطوير الأحياء السكنية وتعزيز البنية التحتية بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وفي هذا السياق فإن مشروع السفلتة الخاص بمخطط الشافية يتم تنفيذه حاليًا وفق الجدول الزمني المحدد، مع التزام الأمانة بتوفير أفضل المعايير الفنية والهندسية لضمان جودة التنفيذ وتحقيق أعلى مستويات الرضا لدى السكان، أما فيما يتعلق بالملاحظات الواردة حول انبعاث الروائح من حراج الأغنام ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي، نود التوضيح بأن هذه الملاحظة تقع خارج نطاق اختصاص الأمانة.

حلول مناسبة

فيما يتعلق بطلبات السكان في مخطط كنانة، أكدت الأمانة تواصل جهودها لتطوير المخطط من خلال تقديم الحلول المناسبة التي تسهم في تعزيز كفاءة الطرق وتحسين البيئة العمرانية، ويحظى المخطط بمدخل معتمد رسميًا وفق المخططات التنظيمية، حيث يتفرع المدخل من طريق الخدمة بعرض يُقدّر بـ 40 مترًا، مما يتيح سهولة الوصول إلى مختلف المرافق والخدمات داخله، كما أن الأمانة تعمل حاليًا على دراسة تنظيم الحركة المرورية للمدخل والمخارج بما يضمن انسيابية الحركة ويحقق أعلى درجات السلامة المرورية، علاوة على ذلك، تستمر أعمال صيانة الطرق ضمن المشاريع المعتمدة بهدف الحفاظ على البنية التحتية وتحسين جودة شبكة الطرق الداخلية للمخطط، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تعزيز التشجير وإنشاء الأرصفة بما يسهم في تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى جودة الحياة.