%47 من الأسر لا تشتري المنتجات العضوية

53% يشترون
رصد تقرير البيئة المنزلية لعام 2023 شراء الأسر للمنتجات الغذائية العضوية للمسكن، حيث بلغ إجمالي الأسر الذين يشترون المنتجات الغذائية 53%، مقابل 47% عدم شراء الأسر للمنتجات الغذائية العضوية.
واستحوذت منطقة القصيم على النصيب الأكبر من شراء الأسر للمنتجات الغذائية العضوية، كأكثر الأسر في مناطق المملكة بـ61%، وحلت أسر منطقة الباحة ثانيًا بـ58%، وأسر منطقة المدينة المنورة ثالثا بـ56%، وأسر منطقة الرياض رابعًا بـ54.5%، وأسر منطقة جازان خامسًا بـ53%، وتساوت أسر منطقتي مكة المكرمة وتبوك سادسًا بـ52% لكل منهما.
وسجلت 6 مناطق أقل مناطق في المملكة شراء الأسر للمنتجات الغذائية العضوية، تصدرتها أسر منطقة عسير أقل الأسر في مناطق المملكة بـ48%، وحلت أسر الحدود الشمالية ثانيًا بـ48.40%، وجاءت أسر حائل ثالثًا بـ50%، وأسر منطقة الجوف رابعًا بـ50.23%، وأسر المنطقة الشرقية خامسًا بـ50.37%، وأسر منطقة نجران سادسًا بـ51%.
عسير تتصدر
بلغت إجمالي عدم شراء الأسر للمنتجات الغذائية العضوية 47%، وتصدرت أسر منطقة عسير عدم شراء المنتجات الغذائية العضوية بـ48%، وحلت أسر الحدود الشمالية ثانيًا بـ51.60%، وجاءت أسر حائل ثالثًا بـ50%، وأسر الجوف رابعًا بـ49.77%، وأسر المنطقة الشرقية خامسًا بـ49.63%، وأسر منطقة نجران سادسًا بـ49.26%، وأسر تبوك سابعًا بـ48%، وأسر مكة المكرمة ثامنًا بـ47.56%، وأسر جازان تاسعًا بـ47%.
أكثر المناطق شراء
القصيم 61%
الباحة 58%
المدينة المنورة 56%
الرياض 54.5%
جازان 53%
أقل المناطق شراء
عسير 48%
الحدود الشمالية 48.40%
حائل 50%
الجوف 50.23%
الشرقية 50.37%
نجران 51%
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