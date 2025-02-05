%47 من الأسر لا تشتري المنتجات العضوية

تجاهلت 47% من الأسر شراء المنتجات الغذائية العضوية، فيما سجلت الأسر التي تشتري المنتجات الغذائية العضوية للمسكن 53%، في وقت سجلت 9 مناطق أكثر المناطق في عدم شراء الأسر للمنتجات الغذائية العضوية، والتي تصدرتها منطقة عسير بـ52%.

53% يشترون

رصد تقرير البيئة المنزلية لعام 2023 شراء الأسر للمنتجات الغذائية العضوية للمسكن، حيث بلغ إجمالي الأسر الذين يشترون المنتجات الغذائية 53%، مقابل 47% عدم شراء الأسر للمنتجات الغذائية العضوية.

واستحوذت منطقة القصيم على النصيب الأكبر من شراء الأسر للمنتجات الغذائية العضوية، كأكثر الأسر في مناطق المملكة بـ61%، وحلت أسر منطقة الباحة ثانيًا بـ58%، وأسر منطقة المدينة المنورة ثالثا بـ56%، وأسر منطقة الرياض رابعًا بـ54.5%، وأسر منطقة جازان خامسًا بـ53%، وتساوت أسر منطقتي مكة المكرمة وتبوك سادسًا بـ52% لكل منهما.

وسجلت 6 مناطق أقل مناطق في المملكة شراء الأسر للمنتجات الغذائية العضوية، تصدرتها أسر منطقة عسير أقل الأسر في مناطق المملكة بـ48%، وحلت أسر الحدود الشمالية ثانيًا بـ48.40%، وجاءت أسر حائل ثالثًا بـ50%، وأسر منطقة الجوف رابعًا بـ50.23%، وأسر المنطقة الشرقية خامسًا بـ50.37%، وأسر منطقة نجران سادسًا بـ51%.

عسير تتصدر

بلغت إجمالي عدم شراء الأسر للمنتجات الغذائية العضوية 47%، وتصدرت أسر منطقة عسير عدم شراء المنتجات الغذائية العضوية بـ48%، وحلت أسر الحدود الشمالية ثانيًا بـ51.60%، وجاءت أسر حائل ثالثًا بـ50%، وأسر الجوف رابعًا بـ49.77%، وأسر المنطقة الشرقية خامسًا بـ49.63%، وأسر منطقة نجران سادسًا بـ49.26%، وأسر تبوك سابعًا بـ48%، وأسر مكة المكرمة ثامنًا بـ47.56%، وأسر جازان تاسعًا بـ47%.

أكثر المناطق شراء

القصيم 61%

الباحة 58%

المدينة المنورة 56%

الرياض 54.5%

جازان 53%

أقل المناطق شراء

عسير 48%

الحدود الشمالية 48.40%

حائل 50%

الجوف 50.23%

الشرقية 50.37%

نجران 51%