اختبارات جاهزية لـ579 برنامجا أكاديميا في 50 جامعة

اختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب الدورة الثالثة للاختبارات المعيارية لخريجي الجامعات والكليات السعودية ضمن برنامج جاهزية، الذي تنفذه الهيئة بالتكامل مع مجلس شؤون الجامعات، وعدد من الجهات الوطنية ذات العلاقة؛ بهدف ضمان وضبط جودة مخرجات الجامعات ورفع جاهزية خريجيها لسوق العمل، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وإعداد مواطن منافس عالميًا ومتميز علميًا ومهاريًا.

مرحلة البكالوريوس

طبقت الاختبارات هذا العام في ثلاثين تخصصًا جامعيًا، حيث يُعنى البرنامج -في مرحلته الثالثة- الذي نُفذ خلال الفترة من 19 يناير 2025 إلى 3 فبراير 2025م، بتقييم التحصيل المعرفي والمهاري لطلبة مرحلة البكالوريوس المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي 2024م / 2025م، في البرامج الجامعية للتخصصات المستهدفة، وهي: القانون والرياضيات والكيمياء والفيزياء والإدارة السياحية والإعلام المرئي والمسموع، والاقتصاد، وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات الإدارية، وإدارة الموارد البشرية، والعلوم الإكتوارية، والهندسة المدنية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الكيميائية، والهندسة الميكانيكية، والعمارة، إلى جانب المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف والأسواق المالية، وهندسة الحاسب، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

مدخلات أساسية

شارك في الاختبارات لهذه الدورة أكثر من 36 ألف طالب وطالبة، يدرسون في 579 برنامجًا أكاديميًا تتوزع على 50 جامعة وكلية.

وقد بُنيت هذه الاختبارات المعيارية على إطار تخصصي يمثل الحد الأدنى من المهارات والمعارف والقيم، التي تصاغ على شكل نواتج تعلم، لكل مجال تخصصي، وذلك بالتعاون مع الجهات والهيئات الوطنية ذات العلاقة، ويُستخدم الإطار التخصصي ونتائج الاختبارات المعيارية بصفتها مدخلات أساسية لعمليات الاعتماد الأكاديمي البرامجي ولمؤشرات التصنيف السعودي العالمي لمؤسسات التعليم العالي «صقر».

أهداف لبرنامج جاهزية

- تحسين جودة القوى العاملة ورفع نسب التوظيف.

- تعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

- رفع الإنتاجية والقدرة على استخدام التقنيات.

- جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين جودة الحياة.

- ضمان وضبط جودة مخرجات الجامعات.

- الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.