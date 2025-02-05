شكرا لقرائتكم خبر ‎نجوم جولف عالميون وفعاليات موسيقية مميزة تثري أجواء نادي الرياض للجولف من 6 إلى 8 فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحطّ نجوم الجولف العالميون رحالهم في العاصمة السعودية هذا الأسبوع، مستهلّين موسم 2025 في بطولة LIV Golf الرياض المقدمة من معادن، وذلك في الفترة من 6 إلى 8 فبراير في نادي الرياض للجولف.

وستشهد البطولة إقامة منافسات تحت الأضواء الكاشفة للمرة الأولى في تاريخ دوري LIV Golf العالمي، ما يعد بتجربة رياضية غير مسبوقة لعشاق الجولف في المملكة والعالم.

وتتنافس كوكبة من ألمع نجوم الجولف العالميين وأبرز المواهب الصاعدة في الحدث المرتقب، حيث يمكن للجماهير الاستمتاع بمشاهدة المهارات الاستثنائية والعروض الرياضية المبهرة من قلب الرياض.

تجربة جديدة كلياً لنجوم اللعبة في الرياض

تقدم LIV Golf الرياض، تحدياً جديداً وفريداً لـ 54 لاعب جولف هذا الأسبوع. فبعد ثلاث سنوات من المنافسات في ملعب ونادي رويال غرينزفي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، تنتقل البطولة لأول مرة إلى الرياض لتفتتح موسم 2025 على ملعب شهد تتويج عدد من أبرز نجوم LIV Golf في السنوات الأخيرة.

وتتألق البطولة بأجواءٍ مبتكرة وتجربة مشاهدة استثنائية، حيث سيشارك النجوم في منافساتٍ تُقام تحت الأضواء الكاشفة، في سابقةٍ هي الأولى من نوعها في تاريخ الدوري. ستبدأ المنافسات بنظام "الانطلاقة الجماعية" عند الساعة 6:15 مساءً بالتوقيت المحلي يومي الخميس والجمعة، بينما تبدأالجولة النهائية يوم السبت عند الساعة 6:05 مساءً.

وتماشياً مع أجواء العاصمة النابضة بالحياة، تفتح البطولة فصلاً جديداً في تاريخ دوري LIV Golf العالمي، لتقدم لجماهير الرياض تجربة رياضية ترفيهية غير مسبوقة.

عروض موسيقية عالمية عقب المنافسات المثيرة

سيكون عشاق الرياضة والأجواء الاحتفالية على موعدٍ مع ثلاثة ليالٍ من الترفيه الاستثنائي. فبعد انتهاء المنافسات، يعتلي نخبة من نجوم الموسيقى العالميين المسرح كل ليلة، ليحيوا أمسيات الحضور بأجمل الألحان والعروض الفنية.

وتنطلق الفعاليات مساء الخميس بعرض استثنائي يجمع ثلاثة من ألمع نجوم الموسيقى في العالم: أحمد سعد، الشاب خالد، ودي جي سنيك. سيقدم هؤلاء النجوم أجواء عطلة نهاية أسبوع حافلة بالإثارة والترفيه، وذلك بعد انتهاء الجولة الافتتاحية من بطولة LIV Golf الرياض.

وفي مساء الجمعة، يشعل النجم العربي المتألق ويجز والأيقونة الأوروبية سالفاتوري غاناشي الأجواء بحضورهم المميز وأدائهم الحماسي، قبل أن تصعد فرقة البوب العالمية باكستريت بويز إلى المسرح لتأسر الجماهير بأشهر أغانيها الخالدة، في ليلة استثنائية من قلب نادي الرياض للجولف.

ويبلغ المهرجان ذروته بعد تتويج أبطال LIV Golf الرياض، حيث يختتم النجم المصري تامر حسني والنجم السعودي آر دي جيه الأمسية الأخيرة بعرض مميز يضفي لمسة استثنائية على هذا الحدث الكبير.

مشاركة نجوم العالم

سيشهد الحدث مشاركة مجموعة من أبرز نجوم الجولف العالميين، بما في ذلك بطل المنافسات الفردية في LIV Golf 2024 جون رام (ليجيون 13)، وبطل منافسات الفردي في LIV Golf جدة 2024 خواكين نيمان (تورك جي سي)، بالإضافة إلى أيقونات الجولف العالمية مثل عضو قاعة مشاهير الجولف فيل ميكيلسون (هاي فلايرز جي سي)، والفائز بخمسة ألقاب كبرى بروكس كببكا (سماش جي سي)، والفائز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2024 برايسون ديشامبو (كراشرز جي سي)، وغيرهم من النجوم اللامعين.