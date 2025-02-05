شكرا لقرائتكم خبر روح قبل لا تروح.. آخر فرصة لعيش سحر “شتاء السعودية”! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الشتاء يقترب من نهايته، لكن الأجواء الاحتفالية لا تزال مشتعلة في مختلف مدن المملكة! “شتاء السعودية 2025” تحت شعار “روح قبل لا تروح” يفتح لك أبوابه الأخيرة لخوض تجارب لا تُنسى، حيث يلتقي الفن بالترفيه، والتاريخ بالمغامرة، والابتكار بالسحر الشتوي. ومع اقتراب يوم التأسيس في 22 فبراير، تتحول المملكة إلى مسرح كبير يحتضن العروض الثقافية والموسيقية، لتعيش لحظات مفعمة بالحماس قبل إسدال الستار على هذا الموسم المذهل!

الرياض.. حيث يلتقي الخيال بالواقع

في قلب العاصمة، يسطع نجم الفعاليات المتجددة، فتأخذك “ديونز أوف أرابيا” – موسم الرياض إلى رحلة خيالية بين سحر الرمال وعروض الأداء المستوحاة من حضارات الجزيرة العربية. أما إذا كنت من عشاق التجارب الفريدة، فلا تفوّت “بوليفارد ران واي”، الوجهة التي تجعلك تعيش تجربة السفر دون أن تغادر الأرض! مع ثلاث طائرات بوينج 777 ومدرج طيران حقيقي، يمكنك تناول العشاء داخل الطائرة، أو الاستمتاع بإطلالة بانورامية على الرياض من برج المراقبة، كل ذلك وسط أجواء ترفيهية ستبهر حواسك!

الدرعية.. حيث الماضي يلتقي بالفن المعاصر

في “منزال – موسم الدرعية”، ستعيش تجربة تجمع بين التراث العريق والفن الحديث. شاهد عروضًا موسيقية تقليدية تحت سماء الدرعية المرصعة بالنجوم، تجوّل في الأسواق التراثية النابضة بالحياة، واكتشف الأداءات الفنية التي تضفي لمسة عصرية على أجواء الماضي الأصيل.

الظهران.. نافذةٌ على اليابان!

إن كنت من عشاق الثقافة اليابانية، فإن “اليوم الياباني في إثراء” هو فرصتك للسفر إلى طوكيو دون مغادرة السعودية! استمتع بالعروض الفنية المذهلة، وانغمس في الأنشطة التفاعلية التي تعكس جوهر الثقافة اليابانية بأسلوب مبتكر، حيث يلتقي الإبداع بالتقاليد العريقة.

العلا.. حيث يتناغم الفن مع الطبيعة

“مهرجان فنون العلا” يأخذك إلى عالم فني ساحر بين جبال العلا الخلابة، حيث العروض الأدائية، ومعارض التصوير، والموسيقى، والسينما، تخلق تجربة حسية متكاملة تلامس جميع حواسك، من الألوان والأصوات إلى النكهات والروائح التي تجعل العلا وجهة لا تُنسى.

يوم التأسيس.. لحظة استثنائية تتكرر كل عام

تستعد مدن المملكة للاحتفال بيوم التأسيس في 22 فبراير، حيث تكتسي الشوارع بالعروض التراثية، والمسيرات التي تحيي ذاكرة الدولة السعودية، فتشعر بروح الفخر والانتماء وسط احتفالات وطنية تخلّد هذا الحدث التاريخي المميز.

لا تفوّت الفرصة.. آخر أيام المتعة بانتظارك!

ما زال هناك أكثر من 1000 تجربة و500 عرض سياحي في 7 وجهات سعودية ساحرة، من حائل والعلا إلى جدة والبحر الأحمر. استمتع بمواسم الفنون والمغامرات، من موسم الرياض والدرعية والعلا إلى رالي داكار وميدل بيست وكروز السعودية، وانطلق في تجربة التخييم والهايكينغ وسط أجواء شتوية مثالية.

لا تضيع الفرصة! عش التجربة قبل أن ينتهي الموسم، واكتشف التفاصيل عبر الرابط:

‏ www.visitsaudi.com/ar/campaigns/winter