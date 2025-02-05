شكرا لقرائتكم خبر "روح قبل لا تروح".. رحلة في قلب الفنون خلال شتاء السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حين يلتقي دفء الفن بسحر الشتاء، يولد شتاء السعودية، حيث تتحول مدن المملكة إلى مساحات إبداعية تنبض بالحياة، وتجارب استثنائية تضيء ليالي فبراير. في هذا الشهر، سيكون عشاق الفنون على موعد مع فعاليات لا تُنسى، ضمن حملة "روح قبل لا تروح"، التي تدعوك لاستكشاف الجمال قبل أن ينقضي الموسم.

محطات فنية لا تُفوَّت في فبراير

موسم الدرعية – "منزال" (حتى 22 فبراير)

تخيّل أنك في قلب الدرعية، حيث تمتزج الموسيقى بالعروض الأدائية في أجواء تاريخية مدهشة. استلقِ تحت السماء الصافية، وتأمل النجوم المتلألئة على إيقاع الفن، مع إطلالة آسرة على وادي حنيفة.

"طويق للنحت" (حتى 8 فبراير)

إذا كنت من عشاق الفنون البصرية، فهذه فرصتك لمشاهدة النحاتين وهم يتركون بصماتهم على الحجر، ليحولوا الكتل الصماء إلى تحف فنية مبهرة. لا تفوّت فرصة التجول في المعرض المخصص لاكتشاف إبداعاتهم والاندماج في تجربة ثقافية فريدة.

"ينبغي للفن أن يكون اصطناعيًا" (حتى 15 فبراير)

هل فكرت يومًا كيف يمكن للفن والتكنولوجيا أن يندمجا؟ في مركز الدرعية، يفتح لك هذا المعرض نافذة على تاريخ فنون الحاسب الآلي، ويأخذك في رحلة مع أعمال سعودية وعالمية تعيد تعريف الإبداع الرقمي.

"بينالي الفنون الإسلامية" (حتى 25 مايو)

هنا، يلتقي التراث بالعصرية في أول بينالي عالمي يحتفي بالفنون الإسلامية، ليمنحك فرصة نادرة للتأمل في هذا الفن العريق، واكتشاف روائعه في تجربة ساحرة.

"كوميدي بود" – لأن الضحك فن أيضًا!

لا تكتمل التجربة الفنية دون لمسة من الكوميديا. استعد لعروض ستاند أب كوميدي فريدة، تأخذك في رحلة بين الضحك والفكر بأساليب ترفيهية مبتكرة.

ألف تجربة.. سبع وجهات.. شتاء لا يُنسى!

لا تتوقف المتعة عند هذه الفعاليات، فـ "شتاء السعودية 2024" يقدم أكثر من 1000 تجربة و500 عرض سياحي في 7 وجهات ساحرة، من حائل والعلا إلى جدة والبحر الأحمر. استمتع بمواسم الفنون والمغامرات، من موسم الرياض ودرعية والعلا إلى رالي داكار وميدل بيست وكروز السعودية، واستعد لتجربة التخييم والهايكينغ في أجواء شتوية مثالية.

لا تفوّت الفرصة! استكشف كل التفاصيل عبر الرابط:

visitsaudi.com/ar/campaigns/winter.