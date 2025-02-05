انت الان تتابع "الأرصاد" يستنفر خبراته لموسمي رمضان والحج.. ورشة عمل لتعزيز الجاهزية في الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه استعدادًا لموسمي رمضان والحج لهذا العام.

وأوضح المركز أنه سيُعقد يوم الأحد المقبل، ورشة عمل لمنسوبي الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بعنوان "طرق الاستجابة للظواهر الجوية في الحرمين الشريفين لتعزيز الاحترازات ورفع الجاهزية".

كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" يستنفر خبراته لموسمي رمضان والحج.. ورشة عمل لتعزيز الجاهزية في الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.