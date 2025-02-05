شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء تنفي شائعة أضرار الزنجبيل وتؤكد عدم صحتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء صحة الإشاعات التي انتشرت عبر مقطع فيديو متداول، والذي زعم أن الزنجبيل يسبب جلطات دموية وشللًا لدى كبار السن، إضافةً إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

وأكدت الهيئة أن هذه الادعاءات غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس علمي موثوق.

وأوضحت الهيئة أن الزنجبيل يعد من الأعشاب الطبيعية المستخدمة منذ قرون في الطب التقليدي، حيث يُعرف بفوائده الصحية المتعددة، مثل تخفيف الغثيان، وتحسين عملية الهضم، وتقليل الالتهابات.

ومع ذلك، شددت على ضرورة تناوله باعتدال، خصوصًا لمن يعانون من حالات صحية معينة أو يتناولون أدوية قد تتفاعل معه.

وحثّت الهيئة الجميع على تحري صحة المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الإشاعات المغلوطة التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة أو التسبب في ضرر صحي.

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