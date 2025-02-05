شكرا لمتابعة خبر عن طريق المنشار بمحافظة وادي الفرع خطر يهدد عابريه ومناشدات بإنهاء المعاناة.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ناشد أهالي قرية المنشار بمحافظة وادي الفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة المدينة المنورة بالتدخل ومعالجة الطريق الذي يربط قرية المنشار بالقرى الأخرى و الخدمات الصحية والمدارس الذي جرفته السيول وأصبح خطر يهدد عابريه لوجود حفريات كبيرة وانقطاع تام للأسفلت .

وطالب الأهالي عبر صحيفة “صدى” الإلكترونية وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة المدينة المنورة سرعة إعادة سفلتة الطريق وإعادة الخدمة له حيث يستفيد من هذا الطريق مئات الطلاب والطالبات والموظفين الذين أصبحت حياتهم في خطر بسبب تفاجُؤ السائقين بالحفريات الكبيرة وانقطاع الأسفلت المُفاجئ .