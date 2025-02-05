278 ألف زائر تنقلوا بساحات المسجد النبوي

نقلت الكوادر المقدمة للخدمات الميدانية بالمسجد النبوي أكثر من 278 ألف زائر عبر ساحات المسجد النبوي بواسطة وسائل النقل بالعربات الكهربائية، ضمن منظومة الرعاية والدعم التي توفرها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي للمصلين والزائرين على مدار العام.

ضوابط وترتيبات

أظهرت إحصائية أصدرتها وكالة القياس والجودة والريادة والإبداع والتميز المؤسسي بالهيئة عن مجمل الخدمات المقدمة لزوار المسجد النبوي خلال يناير الماضي أن 37664 زائرًا من مختلف الجنسيات استفادوا من خدمة «إعارة العربات المتحركة» لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأطفال للوصول إلى وجهاتهم في أرجاء المسجد.

وبيّنت الإحصائية أن نسبة إشغال الأماكن المخصّصة للصلاة في المسجد النبوي بلغت 89% خلال يناير الماضي، وأدى خلاله الصلاة في الروضة الشريفة 660507 زوار إضافة إلى 600446 زائرة من جنسيات متعددة، كما تشرف 2.554.215 زائرًا بالسلام على الرسول- صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه، وفق ضوابط وترتيبات الحجز عبر التطبيقات المعتمدة.

سقيا المصلين

بلغت كمية مياه زمزم المستهلكة في المسجد النبوي خلال يناير الماضي 4390 طنًا عبر مختلف مصادر سقيا المصلين التي توفرها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، في حين قدمت للصائمين في المسجد النبوي 654923 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين داخل المسجد.

وبيّنت الإحصائية، أن 128 حالة مرضية تم التعامل معها داخل المسجد النبوي ونقلها للمنشآت الصحية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة خلال الشهر الماضي، كما استفاد من خدمة التواصل بعشر لغات - غير العربية - 41376 زائرًا تم إرشادهم وتوجيههم في مختلف النواحي الشرعية والإرشادية.