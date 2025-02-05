شكرا لقرائتكم خبر عن من الخميس إلى الأحد.. "الأرصاد" ينبه من رياح وأتربة على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

تأثير الرياح على المناطق المختلفة

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عقيل العقيل

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الحدود الشمالية والرياض

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القصيم ونجران وعسير

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مكة والمدينة

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حالة البحر وارتفاع الأمواج

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الدمام - شريف احمد - تشهد مناطق ومحافظات المملكة خلال الأيام المقبلة حالة من التغيرات الجوية المؤثرة التي ستطال معظم المناطق، حيث يتوقع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار مع ارتفاع الأمواج على السواحل، وتدني أو انعدام الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى التأثيرات المرتبطة بارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية.ويتوقع في المنطقة الشرقية أن تشهد المحافظات الدمام، الخبر، القطيف، رأس تنورة، الجبيل، الأحساء، بقيق، النعيرية، والخفجي نشاطاً ملحوظاً في الرياح السطحية من يوم غداً الخميس وحتى السبت ستتراوح سرعة الرياح بين 50 إلى 59 كيلومتراً في الساعة، مما سيؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية في العديد من المواقع.وأوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ"اليوم" أن منطقة تبوك ستشهد يوم الخميس الموافق 6 فبراير نشاطاً في الرياح السطحية التي ستتراوح سرعتها بين 50 إلى 59 كيلومتراً في الساعة. هذه الرياح ستؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتشمل التأثيرات محافظات تبوك، حقل، البدع، وتيماءوأضاف العقيل أن منطقة الجوف ستتأثر يوم الخميس الموافق 6 فبراير برياح تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة. هذا النشاط سيؤدي إلى انعدام تام في الرؤية الأفقية في المحافظات المتأثرة، وهي القريات، طبرجل، دومة الجندل، وسكاكاوفيما يخص الحدود الشمالية، أكد العقيل أن المحافظات طريف، عرعر، العويقيلة، ورفحاء ستتعرض أيضاً يوم الخميس الموافق 6 فبراير لرياح قوية تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة. هذه الرياح ستتسبب في انعدام تام في الرؤية الأفقية في تلك المناطقوفي منطقة الرياض، يتوقع أن تشهد المحافظات الرياض العاصمة، عفيف، الدوادمي، القويعية، شقراء، المزاحمية، مرات، ثادق، رماح، حريملاء، الدرعية، ضرما، الحريق، الخرج، وادي الدواسر، السليل، والأفلاج نشاطاً في الرياح السطحية يومي الخميس والجمعة الموافق 6 و7 فبراير. ستتراوح سرعة الرياح بين 50 إلى 59 كيلومتراً في الساعة، مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقيةأما في منطقة القصيم، فستتأثر المحافظات بريدة، عنيزة، رياض الخبراء، البكيرية، البدائع، عيون الجواء، المذنب، الشماسية، الأسياح، أبانات، الرس، عقلة الصقور، النبهانية، وضرية يومي الخميس والجمعة الموافق 6 و7 فبراير برياح سطحية تتراوح سرعتها بين 50 إلى 59 كيلومتراً في الساعة. هذه الرياح ستؤدي أيضاً إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقيةوفي منطقة نجران، ستتأثر المحافظات نجران، شرورة، خباش، ثار، وبدر الجنوب برياح سطحية تتراوح سرعتها بين 50 إلى 59 كيلومتراً في الساعة يومي السبت والأحد الموافق 8 و9 فبراير، مما سيؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقيةأما في منطقة عسير، ستشهد المحافظات بيشة، طريب، الأمواه، وتثليث نشاطاً مماثلاً في الرياح يومي السبت والأحد الموافق 8 و9 فبراير، حيث ستتراوح سرعة الرياح بين 50 إلى 59 كيلومتراً في الساعة. هذا النشاط سيؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقيةوفي منطقة الباحة، ستتعرض المحافظة العقيق لرياح سطحية تتراوح سرعتها بين 40 إلى 49 كيلومتراً في الساعة يومي السبت والأحد الموافق 8 و9 فبراير. هذه الرياح ستؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقيةوفي منطقة مكة المكرمة، ستشهد المحافظات جدة، رابغ، تربة، رنية، الخرمة، والمويه نشاطاً في الرياح السطحية خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 6 فبراير وحتى الأحد الموافق 9 فبراير. ستتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 59 كيلومتراً في الساعة، مما سيؤدي إلى شبه انعدام أو تدني في الرؤية الأفقيةأما في منطقة المدينة المنورة، ستتأثر المحافظات المدينة المنورة، العلا، وادي الفرع، العيص، بدر، المهد، الحناكية، وخيبر برياح سطحية تتراوح سرعتها بين 40 إلى 59 كيلومتراً في الساعة يوم الخميس الموافق 6 فبراير. هذه الرياح ستتسبب في تدني أو شبه انعدام في الرؤية الأفقيةفيما يتعلق بارتفاع الأمواج، أوضح عقيل العقيل أن المناطق الساحلية في منطقة تبوك مثل ضباء، الوجه، وأملج ستشهد يوم الخميس الموافق 6 فبراير رياحاً تتراوح سرعتها بين 40 إلى 49 كيلومتراً في الساعة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 2 إلى 2.5 مترأما في منطقة المدينة المنورة، وتحديداً محافظة ينبع، ستتأثر يومي الخميس والجمعة الموافق 6 و7 فبراير برياح مشابهة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى نفس المستوياتوفي منطقة مكة المكرمة، ستشهد محافظة الليث ارتفاعاً في الأمواج يومي الجمعة والسبت الموافق 8 و9 فبراير نتيجة الرياح السطحية التي ستتراوح سرعتها بين 40 إلى 49 كيلومتراً في الساعة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 2 إلى 2.5 متروشدد عقيل العقيل على أهمية متابعة التحديثات الجوية التي تصدرها الجهات المختصة بشكل مستمر عبر تطبيق "أجواء" وصفحات المركز الوطني للأرصاد على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث المعلومات والتوصيات المتعلقة بالحالة الجوية