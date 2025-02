شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء": لا صحة لتسبب الزنجبيل بالجلطات والشلل لكبار السن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه لا صحة للإشاعات التي ذُكرت في مقطع منتشر يزعم بأن الزنجبيل يسبب الجلطات الدموية والشلل لدى كبار السن، ويزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم الأربعاء، أن هذه الادعاءات غير صحيحة ولا تستند إلى أسس علمية. هذه الادعاءات غير صحيحة ولا تستند إلى أسس علمية.— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA)