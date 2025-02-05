شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه هواة الرحلات والباحثين عن نبات الفقع بعدم الاقتراب من المناطق الحدودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة لحرس الحدود هواة الرحلات البرية، والمتنزهين، والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) إلى الالتزام بنظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، وعدم دخول منطقة الحدود البرية أو الاقتراب منها.وأكدت أن من يخالف ذلك ستطبق بحقه العقوبات المقررة في نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، والتي تشمل السجن لمدة تصل إلى (30) شهراً، أو غرامة مالية تصل إلى (25,000) ريال، أو كلتا العقوبتين معاً.