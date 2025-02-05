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شكرا لقرائتكم خبر عن في جدة ومكة.. تدشين 179 مشروع تعليمي لاستيعاب 200 ألف طالب وطالبة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نيابةً عن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء،179 مشروعًا تعليميًا في مدينتي جدة ومكة المكرمة، وذلك خلال حفل أقيم في مدرسة إشبيلية الثانوية بجدة، بحضور وزير التعليم يوسف البنيان، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين في قطاع التعليم.
كما قام بجولة شملت عددًا من مرافق المدرسة، من بينها أركان الطلاب الموهوبين، وشهد عروضًا موسيقية ورياضية قدمها طلاب وطالبات مدارس جدة.
ووضع نائب أمير منطقة مكة حجر الأساس لمجسم نموذج المشاريع، ثم دشّن سموه المشاريع التعليمية التي تشمل 123 مشروعًا في جدة و56 مشروعًا في مكة المكرمة، بهدف توفير بيئة تعليمية متكاملة تستوعب أكثر من 203,250 طالبًا وطالبة، مما يسهم في تقليص أعداد المدارس المسائية والمباني المستأجرة، ورفع كفاءة العملية التعليمية في المنطقة.
واختتم الحفل بتسليم سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة هدية تذكارية، وسط إشادة الحضور بهذه المشاريع التي تمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للمنشآت التعليمية وتعزيز جودة التعليم في المنطقة.
فعاليات حفل التدشينواطّلع سموه خلال الحفل على مجسمات المشاريع التعليمية، وشاهد عرضًا مرئيًا يستعرض مراحل تنفيذها، ثم وقع سموه ووزير التعليم على لوحة الزيارات الخاصة بالمدرسة.
كما قام بجولة شملت عددًا من مرافق المدرسة، من بينها أركان الطلاب الموهوبين، وشهد عروضًا موسيقية ورياضية قدمها طلاب وطالبات مدارس جدة.
ووضع نائب أمير منطقة مكة حجر الأساس لمجسم نموذج المشاريع، ثم دشّن سموه المشاريع التعليمية التي تشمل 123 مشروعًا في جدة و56 مشروعًا في مكة المكرمة، بهدف توفير بيئة تعليمية متكاملة تستوعب أكثر من 203,250 طالبًا وطالبة، مما يسهم في تقليص أعداد المدارس المسائية والمباني المستأجرة، ورفع كفاءة العملية التعليمية في المنطقة.
أهم المشاريع التعليميةتضمنت المشاريع التي دشنها سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة 66 مشروعًا بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، و83 مشروعًا تم تنفيذها وفق نظام المشاريع الخرسانية، إضافةً إلى 36 مشروعًا باستخدام البناء الحديث المطوّر، بإجمالي 5408 فصول دراسية، تسهم في الاستغناء عن 199 مدرسة مسائية و62 مبنى مستأجرًا.
واختتم الحفل بتسليم سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة هدية تذكارية، وسط إشادة الحضور بهذه المشاريع التي تمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للمنشآت التعليمية وتعزيز جودة التعليم في المنطقة.