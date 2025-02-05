شكرا لقرائتكم خبر عن في جدة ومكة.. تدشين 179 مشروع تعليمي لاستيعاب 200 ألف طالب وطالبة والان نبدء بالتفاصيل

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فعاليات حفل التدشين

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أهم المشاريع التعليمية

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(PPP)

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الدمام - شريف احمد - نيابةً عن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء،مشروعًا تعليميًا في مدينتي جدة ومكة المكرمة، وذلك خلال حفل أقيم في مدرسة إشبيلية الثانوية بجدة، بحضور وزير التعليم يوسف البنيان، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين في قطاع التعليمواطّلع سموه خلال الحفل على مجسمات المشاريع التعليمية، وشاهد عرضًا مرئيًا يستعرض مراحل تنفيذها، ثم وقع سموه ووزير التعليم على لوحة الزيارات الخاصة بالمدرسة.كما قام بجولة شملت عددًا من مرافق المدرسة، من بينها أركان الطلاب الموهوبين، وشهد عروضًا موسيقية ورياضية قدمها طلاب وطالبات مدارس جدةووضع نائب أمير منطقة مكة حجر الأساس لمجسم نموذج المشاريع، ثم دشّن سموه المشاريع التعليمية التي تشملمشروعًا في جدة و56 مشروعًا في مكة المكرمة، بهدف توفير بيئة تعليمية متكاملة تستوعب أكثر منطالبًا وطالبة، مما يسهم في تقليص أعداد المدارس المسائية والمباني المستأجرة، ورفع كفاءة العملية التعليمية في المنطقةتضمنت المشاريع التي دشنها سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمةمشروعًا بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشروعًا تم تنفيذها وفق نظام المشاريع الخرسانية، إضافةً إلىمشروعًا باستخدام البناء الحديث المطوّر، بإجماليفصول دراسية، تسهم في الاستغناء عنمدرسة مسائية و62 مبنى مستأجرًاواختتم الحفل بتسليم سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة هدية تذكارية، وسط إشادة الحضور بهذه المشاريع التي تمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للمنشآت التعليمية وتعزيز جودة التعليم في المنطقة