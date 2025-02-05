شكرا لقرائتكم خبر عن لتفشي إنفلونزا الطيور.. حظر مؤقت على استيراد الدواجن من بولندا والان نبدء بالتفاصيل



وأوضحت الهيئة أن القرار جاء حرصًا على سلامة الغذاء في المملكة، وبعد متابعة التقارير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء في دول العالم.

وأكدت أن الحظر يستثنى من الحظر لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعالجة حرارياً بالطرق المعتمدة لدى الهيئة. مخاطر الأمراض وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار ضمن إجراءات احترازية تتخذها

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى التأكد من مصدر الدواجن قبل الشراء، وإبلاغ الجهات المختصة في حال وجود أي شكوك حول سلامة المنتجات. الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من بولندا، وذلك بعد تقرير صدر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ”WOAH“ يفيد بتفشي مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في مقاطعة «Lodzkie» بجمهورية بولندا.وأوضحت الهيئة أن القرار جاء حرصًا على سلامة الغذاء في المملكة، وبعد متابعة التقارير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء في دول العالم.وأكدت أن الحظر يستثنى من الحظر لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعالجة حرارياً بالطرق المعتمدة لدى الهيئة.وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار ضمن إجراءات احترازية تتخذها السعودية لحماية المستهلكين من مخاطر الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء.ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى التأكد من مصدر الدواجن قبل الشراء، وإبلاغ الجهات المختصة في حال وجود أي شكوك حول سلامة المنتجات.