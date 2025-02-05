شكرا لقرائتكم خبر عن "تكوين".. إبداع في نماذج ومجسمات التصميم الداخلي بجامعة أم القرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم قسم التصميم الداخلي بجامعة أم القرى، بإشراف الدكتورة حنان حجازي، معرض "تكوين" الذي يُعد تتويجًا لمخرجات مادة "نماذج ومجسمات"، وذلك بمقر الكلية في العزيزية.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الابتكارات الإبداعية للطالبات في مجال تصميم النماذج والتمثيلات المجسمة، والتي يمكن توظيفها في تصميم الدروع التذكارية، والهدايا، والمجسمات الجمالية المستخدمة في المتاحف أو الميادين العامة.



نماذج ملموسة



استعرض المعرض كيفية تفاعل الفكر التصميمي مع البعد الفني، حيث تحولت الأفكار التجريدية إلى نماذج ملموسة تعكس مفاهيم التصميم المتقدمة.

كما أتاح المعرض للطالبات فرصة لتعزيز مهاراتهن في التصور البصري وتحقيق التوازن بين الشكل والوظيفة في تصميم المجسمات.



وفي تعليقها على الحدث، أكدت المشرفة على المعرض، الدكتورة حنان حجازي، أن المعرض يقدم مخرجات مادة "نماذج ومجسمات" بأسلوب مبتكر، حيث استلهمت الطالبات أفكارهن الإبداعية من التصميم البارامتري وتشكيلات الحرف العربي، مما أضفى بعدًا فنيًا وثقافيًا على الأعمال المعروضة.

وأضافت أن المعرض تضمن عروضًا مرئية وفعاليات تعليمية وفنية مصاحبة، أسهمت في إثراء التجربة الأكاديمية للطالبات.



أنشطة أكاديمية



فيما أكدت رئيسة قسم التصميم الداخلي، الدكتورة هنادي قمرة، أن المعرض يأتي ضمن الأنشطة الأكاديمية الهادفة إلى ربط الطالبات بسوق العمل، مما يسهم في تطوير مهاراتهن وصقلها علميًا وعمليًا، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

كما أشادت بالدعم الكبير الذي قدمته عمادة الكلية، بقيادة الدكتورة سميرة الفيفي ووكيلات الكلية، مما ساهم في إنجاح المعرض وتحقيق أهدافه الأكاديمية والفنية.