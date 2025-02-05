شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: رصد التربيع الأول لقمر شهر شعبان اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد سماء الوطن العربي, اليوم، القمر في طور التربيع الأول لشهر شعبان، وهي فرصة للتصوير والتعرف على تفاصيل سطحه.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيصل لحظة التربيع الأول عند الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت مكة, ويكون أكمل ربع مداره حول الأرض هذا الشهر، وسيشرق القمر بعد الظهر بالتوقيت المحلي من الأفق الشمالي الشرقي ويصل أعلى نقطة في السماء مع غروب الشمس, حيث سيبقى مُشاهدًا إلى ما بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وأشار أبو زاهرة، إلى أن فترة التربيع الأول يظهر فيها نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلمًا, وهو الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب؛ وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرًا لتداخل الضوء والظلال مما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد.