شكرا لمتابعة خبر عن رفض دعوى مواطن ضد عقاري اشترى منه شقة تمليك بها عيوب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت المحكمة العامة في جدة، حكمًا برد دعوى مواطن ضد عقاري كان قد اشترى منه شقة تمليك تحتوي على عيوب.‬‎

وأفادت المحكمة أن مرور عام على اكتشاف العيوب دون اتخاذ أي إجراء من المواطن أسقط حقه في المطالبة.

وأوضحت المحكمة، أنها تستند في قرارها إلى المادة 344 من نظام المعاملات المدنية، التي تنص على عدم سماع دعوى ضمان العيب بعد مرور 180 يوما من تسليم المبيع، إلا إذا كان البائع قد التزم بضمان أطول‬‎.