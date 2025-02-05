شكرا لمتابعة خبر عن طفل يلقي التحية على أحد السياح الأجانب بطريقته الخاصة في رجال ألمع .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ألقى طفل صغير التحية على أحد السياح الأجانب في رجال ألمع، ووقف يجري حديثًا معه بتلقائية وعفوية.

وتوجه الطفل إلى السائح بعفوية، وحاول التحدث معه بلغته، بينما كان السائح يصحح له بعض الكلمات ويتفهم مقصده .

وظهر السائح مبتسمًا للطفل بسعادة، ويستمتع بالحديث معه بسبب عفويته ووجه الطفولي البريء قائلاً له :” سعيد برؤيتك”، بينما كان الطفل يحاول استجماع بعض الكلمات ليتحدث معه بلغته، بعد ألقى عليه التحية باللغة العربية.

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم قائلاً:” يا زين عيالنا “، بينما قال آخر :” قام بالواجب جعلني فداه.”