شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة بما في ذلك الأجزاء الساحلية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار على مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم ، الرياض، الحدود الشمالية ، الجوف، كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( جبل اللوز-الظهر-علقان ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-46 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.