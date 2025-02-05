شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل - بدء تسجيل الاختبار التربوي العام للرخص المهنية لوظائف التعليم والان نبدء بالتفاصيل

التسجيل للرجال: من يوم الاثنين 3 فبراير 2025 حتى يوم الخميس 13 مارس 2025.

التسجيل للنساء: من يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 حتى يوم الخميس 13 مارس 2025.

فترة الاختبار: من يوم الخميس 13 مارس 2025 حتى يوم الأحد 16 مارس 2025.

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الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن التسجيل متاح في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (التربوي العام) للمعلمين والمعلمات (لمن هم على رأس العمل)، وذلك وفقًا للمواعيد التالية:يمكن التسجيل في الاختبار من هنا.أما من ليسوا على رأس العمل، فيمكنهم الاطلاع على المواعيد القادمة من خلال هذا الرابط.