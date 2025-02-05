شكرا لقرائتكم خبر عن "موسم الرياض" يحتفي بـ300 عريس في "ليلة العمر" على مسرح أبو بكر سالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد سيتي مساء أمس الثلاثاء، حفل زفاف جماعي لـ 300 عريس ضمن مبادرات "موسم الرياض" المجتمعية، وذلك بحضور معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA).



أجواء احتفالية بمشاركة النجوم

وأُقيم الحفل، الذي حمل عنوان "ليلة العمر"، وسط مشاركة واسعة من العائلات والأصدقاء، حيث تخللته فقرات فنية مميزة، شملت زفة موسيقية أضفت أجواء احتفالية رائعة، إلى جانب وصلات غنائية أحياها نخبة من نجوم الطرب الخليجي، من بينهم الفنان عايض، والفنان عبدالله رشاد، والفنان فهد الكبيسي، الذين قدموا باقة من أجمل أغانيهم التي تفاعل معها الحضور بحماس.



وقد حظي الحفل بتغطية إعلامية واسعة، حيث تم بثه مباشرة على عدة قنوات تلفزيونية ومنصات رقمية، ما أتاح للجمهور فرصة متابعة تفاصيله من مختلف أنحاء المملكة وخارجها.

هدايا خاصة لـ 300 عريس

وفي ختام الأمسية، أقيمت مأدبة عشاء فاخرة احتفاءً بهذه المناسبة السعيدة، فيما قدمت العديد من الجهات الحكومية والخاصة دعماً سخياً للمبادرة، من خلال تقديم الهدايا للعرسان.

وخلال الحفل، أعلن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن 300 عريس مستحق للسكن سيحصلون على وحداتهم السكنية قبل حلول شهر رمضان المبارك.

يُذكر أن حفل زفاف النساء سيقام يوم الأحد المقبل في مسرح محمد عبده أرينا، وستحييه الفنانة أحلام والفنانة أميمة طالب، في ليلة استثنائية أخرى تكمل فرحة العرسان وعائلاتهم.