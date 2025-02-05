زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب ساحل جزر الملوك الشمالية بإندونيسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 فبراير 2025, 6:04 صباحاً

ضرب زلزالٌ بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، المنطقة الواقعة قُبالة ساحل جزر الملوك الشمالية بإندونيسيا. وذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية، أن الزلزال كان على عُمق 81 كيلو متراً، مستبعدة أن يؤدي إلى حدوث أمواج مدٍ عاتية (تسونامي). ولم ترد تقاريرُ فوريّة عن وقوع خسائر بشريّة أو ماديّة من جرّاء الزلزال.

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