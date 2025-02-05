الأمم المتحدة تدين هجوم منبج

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محمد بن مسعود - الدمام - دانت الأمم المتحدة الهجوم الذي وقع يوم الإثنين في مدينة منبج- شرقي حلب، والذي أسفر عن مقتل 20 شخصاً؛ معظمهم من النساء، إضافة إلى إصابة آخرين.

وجدَّدت الأمم المتحدة دعوتها إلى ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، مؤكدةً أن استهدافهم البنية التحتية المدنية أمرٌ غير مقبول.

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