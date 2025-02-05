انت الان تتابع الأمم المتحدة تؤكّد دعمها لمنظمة الأونروا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أكَّدَت الأمم المتحدة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) والخدمات الضرورية التي تقدّمها لملايين الفلسطينيين.

جاء ذلك رداً لما يتردّد بشأن الأمر التنفيذي للولايات المتحدة الأمريكية بمنع التمويل المستقبلي لوكالة الأونروا، حيث أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك؛ أن المسألة ليست جديدة ولا تغيّر التزام الأمم المتحدة تجاه دعم عمل الوكالة في توفير الخدمات الضرورية للفلسطينيين وفق ولايتها.

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تؤكّد دعمها لمنظمة الأونروا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.