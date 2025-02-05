شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ المطلق يوضح كيفية إخراج الزكاة عن أموال المتوفى المتأخرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال جاء فيه “كنت أحفظ أموال أخي عندي منذ عدة سنوات ثم توفى ولم نخرج زكاة المال عن السنوات الثلاث الأخيرة فما هو العمل الآن؟”.

وأوضح الشيخ المطلق خلال استضافته عبر قناة “السعودية”، أنه يجب على الشخص إخبار ورثة المتوفي بأن المال كان محفوظًا لديه ولم يتم إخراج الزكاة عنه، ويكون على الورثة إخراج الزكاة لأنها أصبحت في ذمتهم.

كما أشار إلى أنه إذا أوصى المتوفي الشخص بإخراج الزكاة بدلاً عنه، فيجب تنفيذ وصيته، أما إذا لم يتم إخبار الشخص بذلك، فيجب عليه تسليم المال للورثة وهم المسؤولون عن إخراج الزكاة عنه.