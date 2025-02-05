شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة، بما في ذلك الأجزاء الساحلية منها.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والرياض.

كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، كما لا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز-الظهر-علقان).

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.



ارتفاع الموج: من متر إلى مترين ونصف.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.

الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-46 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين ونصف.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.



رياح شديدة

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من رياح شديدة وأتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء.

وتشهد الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة رياحًا شديدة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.



أتربة مثارة

كما يُتوقع أن الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن والأحساء والعديد وبقيق أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.

ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترًا.