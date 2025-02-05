شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مسارات.. رابط المشاركة في "جائزة الابتكار" بحلتها الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية النسخة الثالثة من "جائزة الابتكار" بحلتها الجديدة، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح بن ناصر الجاسر، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم ثقافة الإبداع وتعزيز الابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وتهدف الجائزة إلى تمكين المواهب الوطنية وتوفير حلول مبتكرة تُسهم في تطوير القطاع بما يعزز كفاءته واستدامته.

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم لزيارة هذا الرابط. مسارات الجائزة تضم الجائزة في نسختها الثالثة 5 مسارات: تطوير الخدمات اللوجستية، وإدارة التنقل والسلامة، والاستدامة البيئية، وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين تجربة ضيوف الرحمن.

وتستهدف الجائزة عدة فئات، هي: فئة منسوبي منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ورواد النقل والخدمات اللوجستية (وتشمل هذه الفئة الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقدم حلولًا مبتكرة تسهم في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية).

وفئة صانعي المستقبل (وتشمل هذه الفئة الباحثين والمبتكرين وطلاب الجامعات)، وفئة الشركات الكبرى (وتركز هذه الفئة على التجارب الناجحة التي قدمتها الشركات الكبرى، وأسهمت في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية). جوائز مالية خصصت الوزارة للفائزين جوائز مالية وبرامج دعم واحتضان مقدمة من الوزارة وشركاء من القطاعيين الحكومي والخاص، لتحفيز المشاركين على تقديم أفكار نوعية تدعم تطور القطاع، وتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

