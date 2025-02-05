شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبدالعزيز.. نجاح غسيل كلوي دموي طارئ لطفل ورضيعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن مركز التميز في الرعاية الصحية لكلى الأطفال ووحدة العناية المركزة للأطفال في جامعة الملك عبدالعزيز، من إجراء جلسات الغسيل الدموي المستمر بنجاح لرضيعة في عمر 3 أشهر، وطفل في عمر العام والنصف، بعد اكتشاف إصابتهما بفشل كلوي.

وكانت حالة الرضيعة حرجة للغاية، إذ عانت ميكروبًا في الدم وقصور حاد في الكلى، م نتج عنه تراكم السوائل في جسدها، ولم يتجاوز وزنها كيلوجرامين، ما جعل عملية الغسيل الكلوي التقليدية مستحيلة، واستدعى إجراء جلسات غسيل دقيقة ومناسبة لحجمها الصغير، باستخدام جهاز "carpediem" المتطور.

تفاصيل الحالة الثانية

الحالة الثانية لطفل يبلغ عمره عام ونصف، يعانى انحلال الدم اليويمي وارتفاع شديد في وظائف الكلى، وأنيميا شديدة مع تكسير في الدم، وبالعلاج والتدخل السريع والمناسب تمكن الأطباء من إنقاذ كلى الطفل، ووظائف الكلى بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها.



وأوقفوا جلسات الغسيل وخرج الطفل بوظائف كلى طبيعية للمتابعة بالعيادة الخارجية.ويستهدف البرنامج المرضى من الأطفال وحديثي الولادة الذين يعانون الإصابة الكلوية الحادة، ومرضى ما بعد الجراحات القلبية من حديثي الولادة، والأمراض الاستقلابية ممن أصيبوا بالإصابة الحادة في الكلى.