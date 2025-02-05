شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب خفيف إلى كثيف على أجزاء من 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أقل درجات حرارة

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

استمرار الأمطار الخفيفة

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

الأمطار الخفيفة

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الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عنمن ضباب خفيف إلى كثيف على أجزاء من 3 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر، يستمر حتى الساعة 8 صباحًا.وتشمل التأثيرات المصاحبة انعدام مدى الرؤية كيلومتر واحد أو أقل على مكة المكرمة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على المدينة المنورة وتبوك.وتشهد الضباب الطائف في مكة المكرمة، وينبع في المدينة المنورة، والوجه في تبوك.سجلت بريدة والقريات أقل درجات حرارة في المملكة اليوم الثلاثاء، وحسبفي تقريره عن، فقد سجلتا 4 درجات مئوية.وفي المرتبة الثانية جاءت كل من تبوك وطريف وسجلتا 5 درجات، ثم الرياض وحائل والأحساء والجوف بـ 6 مئوية.نبهفي تقريره عنمن استمرارخلال فترة المساء ليلة الثلاثاء/الأربعاء، على منطقة مكة المكرمةوتستمر الأمطار حتى الساعة 1 من صباح يوم الأربعاءويشمل التنبيه العاصمة المقدسة والكامل والطائف ورهاط ومدركة والجموم وبحرةوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية