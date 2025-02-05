شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب خفيف إلى كثيف على أجزاء من 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من ضباب خفيف إلى كثيف على أجزاء من 3 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر، يستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة انعدام مدى الرؤية كيلومتر واحد أو أقل على مكة المكرمة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على المدينة المنورة وتبوك.
وتشهد الضباب الطائف في مكة المكرمة، وينبع في المدينة المنورة، والوجه في تبوك.
وفي المرتبة الثانية جاءت كل من تبوك وطريف وسجلتا 5 درجات، ثم الرياض وحائل والأحساء والجوف بـ 6 مئوية.
وتستمر الأمطار حتى الساعة 1 من صباح يوم الأربعاء.
ويشمل التنبيه العاصمة المقدسة والكامل والطائف ورهاط ومدركة والجموم وبحرة.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتشمل التأثيرات المصاحبة انعدام مدى الرؤية كيلومتر واحد أو أقل على مكة المكرمة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على المدينة المنورة وتبوك.
وتشهد الضباب الطائف في مكة المكرمة، وينبع في المدينة المنورة، والوجه في تبوك.
أقل درجات حرارةسجلت بريدة والقريات أقل درجات حرارة في المملكة اليوم الثلاثاء، وحسب المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، فقد سجلتا 4 درجات مئوية.
وفي المرتبة الثانية جاءت كل من تبوك وطريف وسجلتا 5 درجات، ثم الرياض وحائل والأحساء والجوف بـ 6 مئوية.
استمرار الأمطار الخفيفةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من استمرار الأمطار الخفيفة خلال فترة المساء ليلة الثلاثاء/الأربعاء، على منطقة مكة المكرمة.
وتستمر الأمطار حتى الساعة 1 من صباح يوم الأربعاء.
ويشمل التنبيه العاصمة المقدسة والكامل والطائف ورهاط ومدركة والجموم وبحرة.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.