شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: بعد 3 أسابيع الشباب سيرتدون ملابس الصيف.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خالد الزعاق، خبير الطقس، عن الموعد الذي يستطيع فيه الشباب وكبار السن ارتداء ملابس الصيف.

وأكد الزعاق أن الشباب يمكنهم ارتداء ملابس الصيف بعد 3 أسابيع، بينما يمكن لكبار السن ارتدائها بعد 6 أسابيع.

وكان خالد الزعاق قد كشف خلال الساعات الماضية عن موعد شهر رمضان المبارك وموعد عيد الفطر فلكيًا.

وقال إن رمضان لهذه السنة 1446 فلكيًا، سيبدأ في يوم السبت 1 مارس وينتهي يوم السبت 29 مارس والعيد يوم الأحد 30 مارس.