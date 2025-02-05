شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تحذر من رياح شديدة على منطقة الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح شديدة تصل سرعتها إلى ( 40-49) كم / ساعة، وتدن في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الحدود الشمالية.وتشمل مدينة عرعر، وطريف، ورفحاء، والعويقيلة، وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة 9 صباحًا من يوم الغد، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.سبق ونبه المركز في تقريره عن حالة الطقس من استمرار الأمطار الخفيفة خلال فترة المساء ليلة الثلاثاء/الأربعاء، على منطقة مكة المكرمة.وتستمر الأمطار حتى الساعة 1 من صباح يوم الأربعاء، ويشمل التنبيه العاصمة المقدسة والكامل والطائف ورهاط ومدركة والجموم وبحرة.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.