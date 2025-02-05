شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تحذر من رياح شديدة على منطقة الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح شديدة تصل سرعتها إلى ( 40-49) كم / ساعة، وتدن في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الحدود الشمالية.
وتشمل مدينة عرعر، وطريف، ورفحاء، والعويقيلة، وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة 9 صباحًا من يوم الغد، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
وتستمر الأمطار حتى الساعة 1 من صباح يوم الأربعاء، ويشمل التنبيه العاصمة المقدسة والكامل والطائف ورهاط ومدركة والجموم وبحرة.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتشمل مدينة عرعر، وطريف، ورفحاء، والعويقيلة، وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة 9 صباحًا من يوم الغد، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
طقس السعوديةسبق ونبه المركز في تقريره عن حالة الطقس من استمرار الأمطار الخفيفة خلال فترة المساء ليلة الثلاثاء/الأربعاء، على منطقة مكة المكرمة.
وتستمر الأمطار حتى الساعة 1 من صباح يوم الأربعاء، ويشمل التنبيه العاصمة المقدسة والكامل والطائف ورهاط ومدركة والجموم وبحرة.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.