حرس الحدود لهواة الرحلات البرية: لا تقتربوا من هذه المناطق

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة لحرس الحدود هواة الرحلات البرية، والمتنزهين، والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) إلى الالتزام بنظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، وعدم دخول منطقة الحدود البرية أو الاقتراب منها.

وأكدت أن من يخالف ذلك ستُطبق بحقه العقوبات المقررة في نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، التي تشمل السجن لمدة تصل إلى (30) شهرًا، أو غرامة مالية تصل إلى (25,000) ريال، أو كلتا العقوبتين معًا. عدم الاقتراب من المناطق الحدودية. حرس الحدود من ناحية أخرى، أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في منطقة مكة المكرمة بقطاع جدة مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة لهما.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.