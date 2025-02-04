شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض الصحة السكانية في جدة لتعزيز الوعي الصحي المجتمعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح مدير فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة د. مشعل السيالي اليوم، معرض الصحة السكانية، الذي نظمته إدارة الصحة السكانية في فرع الوزارة، بحضور عدد من المساعدين والقيادات الصحية.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على جهود الإدارة في مجال الصحة السكانية، باعتبارها أحد مشاريع التحول الصحي في وزارة الصحة، التي تسعى إلى تحديد احتياجات السكان، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتنفيذ خطط استباقية لمواجهة التحديات الصحية.

تعزيز الوعي الصحي

كما يعرض المعرض الإنجازات المحققة في هذا المجال، ضمن إطار المبادرات الداعمة لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي، وتقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات المجتمع.



وتضمن المعرض عروضًا مرئية وتفاعلية، استعرضت أحدث الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالصحة السكانية في جدة، بالإضافة إلى تقديم شرح مبسط عن البرامج والمبادرات المنفذة.

مشاركات متعددة

وشهد المعرض مشاركة جهات عدة، من بينها جمعية الهلال الأحمر السعودي، وإدارة التعليم بمحافظة جدة، والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، ما أسهم في إثراء المحتوى المقدم وتوسيع نطاق الخدمات المعروضة للزوار.

