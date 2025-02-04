شكرا لقرائتكم خبر عن في زيارة رسمية.. رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق يصلون تايلند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم الثلاثاء، إلى مملكة تايلند في مستهل زيارة رسمية تلبية لدعوة رسمية تلقاها من رئيس الجمعية الوطنية رئيس مجلس النواب في مملكة تايلند.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار سوفارنابومي الدولي في العاصمة بانكوك، رئيس الجمعية الوطنية رئيس مجلس النواب في مملكة تايلند وان محمد نورماثا، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب بيشيت تشوا موانقفان، والأمين العام لمجلس النواب أرباث سوكاننث.

ونائب الأمين العام لمجلس النواب ستيجيب تايبيبو نسوك، ومستشار الشؤون الخارجية بمجلس النواب بونتاريكا جونهاناندانا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تايلند عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني، وعدد من مسؤولي سفارة المملكة في تايلند.



الوفد الرسمي المرافق

يضم الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشورى خلال زيارته إلى مملكة تايلند أعضاء المجلس يزيد بن محمد التويجري، ود. أسماء بنت سليمان المويشير، ود. علي بن إبراهيم الغبان، ود. نجوى بنت عبدالكريم الغامدي.