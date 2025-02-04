شكرا لقرائتكم خبر عن بريدة والقريات تسجلان أقل درجات حرارة في المملكة اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

درجات الحرارة الصغرى

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

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درجات الحرارة الصغرى

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استمرار الأمطار الخفيفة

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

الأمطار الخفيفة

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الدمام - شريف احمد - سجلت بريدة والقريات أقل درجات حرارة في المملكة اليوم الثلاثاء، وحسبفي تقريره عن، فقد سجلتا 4 درجات مئوية.وفي المرتبة الثانية جاءت كل من تبوك وطريف وسجلتا 5 درجات، ثم الرياض وحائل والأحساء والجوف بـ 6 مئوية.سجلت الدمام 9 درجات مئوية حسبفي تقريره عنعن درجات الحرارة الصغرى ليلة الثلاثاء/الأربعاءوجاءتكالتاليالدمام 9 درجات مئويةمكة المكرمة 23 درجة مئويةالمدينة المنورة 12 درجة مئويةالرياض 8 درجات مئويةجدة 24 درجة مئويةأبها 9 درجات مئويةتبوك 9 درجات مئويةبريدة 7 درجات مئويةحائل 9 درجة مئويةالباحة 9 درجات مئويةعرعر 7 درجة مئويةسكاكا 6 درجات مئويةجازان 24 درجة مئويةنجران 8 درجات مئويةالخرج 9 درجة مئويةالمجمعة 8 درجات مئويةوادي الدواسر 7 درجات مئويةالدوادمي 9 درجات مئويةشرورة 10 درجات مئوية.نبهفي تقريره عنمن استمرارخلال فترة المساء ليلة الثلاثاء/الأربعاء، على منطقة مكة المكرمةوتستمر الأمطار حتى الساعة 1 من صباح يوم الأربعاءويشمل التنبيه العاصمة المقدسة والكامل والطائف ورهاط ومدركة والجموم وبحرةوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية