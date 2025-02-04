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شكرا لقرائتكم خبر عن بريدة والقريات تسجلان أقل درجات حرارة في المملكة اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت بريدة والقريات أقل درجات حرارة في المملكة اليوم الثلاثاء، وحسب المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، فقد سجلتا 4 درجات مئوية.
وفي المرتبة الثانية جاءت كل من تبوك وطريف وسجلتا 5 درجات، ثم الرياض وحائل والأحساء والجوف بـ 6 مئوية.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 9 درجات مئوية.
- مكة المكرمة 23 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 12 درجة مئوية.
- الرياض 8 درجات مئوية.
- جدة 24 درجة مئوية.
- أبها 9 درجات مئوية.
- تبوك 9 درجات مئوية.
- بريدة 7 درجات مئوية.
- حائل 9 درجة مئوية.
- الباحة 9 درجات مئوية.
- عرعر 7 درجة مئوية.
- سكاكا 6 درجات مئوية.
- جازان 24 درجة مئوية.
- نجران 8 درجات مئوية.
- الخرج 9 درجة مئوية.
- المجمعة 8 درجات مئوية.
- وادي الدواسر 7 درجات مئوية.
- الدوادمي 9 درجات مئوية.
- شرورة 10 درجات مئوية.
وتستمر الأمطار حتى الساعة 1 من صباح يوم الأربعاء.
ويشمل التنبيه العاصمة المقدسة والكامل والطائف ورهاط ومدركة والجموم وبحرة.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
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وفي المرتبة الثانية جاءت كل من تبوك وطريف وسجلتا 5 درجات، ثم الرياض وحائل والأحساء والجوف بـ 6 مئوية.
درجات الحرارة الصغرىسجلت الدمام 9 درجات مئوية حسب المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الثلاثاء/الأربعاء.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 9 درجات مئوية.
- مكة المكرمة 23 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 12 درجة مئوية.
- الرياض 8 درجات مئوية.
- جدة 24 درجة مئوية.
- أبها 9 درجات مئوية.
- تبوك 9 درجات مئوية.
- بريدة 7 درجات مئوية.
- حائل 9 درجة مئوية.
- الباحة 9 درجات مئوية.
- عرعر 7 درجة مئوية.
- سكاكا 6 درجات مئوية.
- جازان 24 درجة مئوية.
- نجران 8 درجات مئوية.
- الخرج 9 درجة مئوية.
- المجمعة 8 درجات مئوية.
- وادي الدواسر 7 درجات مئوية.
- الدوادمي 9 درجات مئوية.
- شرورة 10 درجات مئوية.
استمرار الأمطار الخفيفةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من استمرار الأمطار الخفيفة خلال فترة المساء ليلة الثلاثاء/الأربعاء، على منطقة مكة المكرمة.
وتستمر الأمطار حتى الساعة 1 من صباح يوم الأربعاء.
ويشمل التنبيه العاصمة المقدسة والكامل والطائف ورهاط ومدركة والجموم وبحرة.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
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