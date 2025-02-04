شكرا لقرائتكم خبر عن 200 مشروع علمي وابتكاري يتنافسون في معرض "إبداع 2025" والان نبدء بالتفاصيل

الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم فعاليات النسخة الخامسة عشرة من معرض إبداع للعلوم والهندسة “إبداع 2025”، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالشراكة مع وزارة التعليم، في مركز المؤتمرات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ويستمر حتى 6 فبراير.يُعد المعرض المرحلة الخامسة من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2025”، إذ يتنافس فيه 200 مشروع بحثي وابتكاري للطلاب والطالبات المتأهلين من المعارض المركزية، بعد تصفية 23 ألف مشروع علمي، ضمن 22 مجالًا علميًا.وحققت نسخة هذا العام رقمًا قياسيًا محليًا في أعداد المسجلين، حيث بلغ 291,057 طالبًا وطالبة من 16 إدارة تعليمية.وسيحصل الفائزون في المعرض على فرصة تمثيل المملكة في المسابقات والمعارض العلمية الدولية والإقليمية، إذ سيتم اختيار 68 فائزًا وفائزة، سيمثل أبرزهم المملكة في معرض “آيسف” بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب مسابقات دولية أخرى مثل “آيتكس” في ماليزيا وتايسف” في تايوان.يُعد الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي أكبر مسابقة علمية سنوية على مستوى المملكة، حيث يتنافس الطلاب بمشاريع فردية يتم تقييمها وفق معايير علمية دقيقة من قبل نخبة من الأكاديميين والمتخصصين.ويهدف الأولمبياد إلى تنمية مهارات البحث والابتكار لدى الطلبة، وتهيئة بيئة محفزة للإبداع، وتعزيز قدرة الموهوبين على تمثيل المملكة عالميًا بمشاريع علمية متميزة.