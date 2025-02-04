شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 9 مئوية.. بيان بدرجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

استمرار الأمطار الخفيفة

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

الأمطار الخفيفة

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سحب رعدية ممطرة

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

السحب الرعدية الممطرة

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الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 9 درجات مئوية حسبفي تقريره عنعن درجات الحرارة الصغرى ليلة الثلاثاء/الأربعاء.وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:- الدمام 9 درجات مئوية.- مكة المكرمة 23 درجة مئوية.- المدينة المنورة 12 درجة مئوية.- الرياض 8 درجات مئوية.- جدة 24 درجة مئوية.- أبها 9 درجات مئوية.- تبوك 9 درجات مئوية.- بريدة 7 درجات مئوية.- حائل 9 درجة مئوية.- الباحة 9 درجات مئوية.- عرعر 7 درجة مئوية.- سكاكا 6 درجات مئوية.- جازان 24 درجة مئوية.- نجران 8 درجات مئوية.- الخرج 9 درجة مئوية.- المجمعة 8 درجات مئوية.- وادي الدواسر 7 درجات مئوية.- الدوادمي 9 درجات مئوية.- شرورة 10 درجات مئوية.نبهفي تقريره عنمن استمرارخلال فترة المساء ليلة الثلاثاء/الأربعاء، على منطقة مكة المكرمةوتستمر الأمطار حتى الساعة 1 من صباح يوم الأربعاءويشمل التنبيه العاصمة المقدسة والكامل والطائف ورهاط ومدركة والجموم وبحرةوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعديةيتوقعفي تقريره عناليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، أن الفرصة مهيأة لتكوّنالمصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحةفي حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر.