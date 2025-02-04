- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 9 مئوية.. بيان بدرجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 9 درجات مئوية حسب المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الثلاثاء/الأربعاء.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 9 درجات مئوية.
- مكة المكرمة 23 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 12 درجة مئوية.
- الرياض 8 درجات مئوية.
- جدة 24 درجة مئوية.
- أبها 9 درجات مئوية.
- تبوك 9 درجات مئوية.
- بريدة 7 درجات مئوية.
- حائل 9 درجة مئوية.
- الباحة 9 درجات مئوية.
- عرعر 7 درجة مئوية.
- سكاكا 6 درجات مئوية.
- جازان 24 درجة مئوية.
- نجران 8 درجات مئوية.
- الخرج 9 درجة مئوية.
- المجمعة 8 درجات مئوية.
- وادي الدواسر 7 درجات مئوية.
- الدوادمي 9 درجات مئوية.
- شرورة 10 درجات مئوية.
وتستمر الأمطار حتى الساعة 1 من صباح يوم الأربعاء.
ويشمل التنبيه العاصمة المقدسة والكامل والطائف ورهاط ومدركة والجموم وبحرة.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 9 درجات مئوية.
- مكة المكرمة 23 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 12 درجة مئوية.
- الرياض 8 درجات مئوية.
- جدة 24 درجة مئوية.
- أبها 9 درجات مئوية.
- تبوك 9 درجات مئوية.
- بريدة 7 درجات مئوية.
- حائل 9 درجة مئوية.
- الباحة 9 درجات مئوية.
- عرعر 7 درجة مئوية.
- سكاكا 6 درجات مئوية.
- جازان 24 درجة مئوية.
- نجران 8 درجات مئوية.
- الخرج 9 درجة مئوية.
- المجمعة 8 درجات مئوية.
- وادي الدواسر 7 درجات مئوية.
- الدوادمي 9 درجات مئوية.
- شرورة 10 درجات مئوية.
استمرار الأمطار الخفيفةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من استمرار الأمطار الخفيفة خلال فترة المساء ليلة الثلاثاء/الأربعاء، على منطقة مكة المكرمة.
وتستمر الأمطار حتى الساعة 1 من صباح يوم الأربعاء.
ويشمل التنبيه العاصمة المقدسة والكامل والطائف ورهاط ومدركة والجموم وبحرة.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
سحب رعدية ممطرةيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر.