شكرا لمتابعة خبر عن طفلة تستقبل بفرحة أطباء المملكة بعدما أعادوا السمع إليها بدمشق.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شاركت الطفلة السورية نادرة في استقبال الوفد الطبي القادم من المملكة إلى دمشق لتنفيذ أولى حملات برنامج أمل التطوعي.

وجاءت مشاركة الطفلة تقديرا للفريق الذي ساهموا في إعادة حاسة السمع إليها بزراعة القوقعة في تركيا، وذلك قبل 6 أشهر.

ورفعت الطفلة أعلام المملكة، وأشارت إلى أنها تتذكر كل ما حدث عقب العملية وأول سؤال سألته الطبيبة إليها وكان عن اسمها.

وذكرت والدة الطفلة أن حالة ابنتها تحسنت وأصبحت تسمع القرآن وتتكلم وتذهب إلى المدرسة وتحسنت في القراءة والكتابة.

ووجهت الشكر إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على الجهود التي يبذلها لعلاج الأطفال، متمنية أن يواصل المركز جهوده في علاج المزيد من المرضى الذين يحتاجون لمثل هذه العمليات.