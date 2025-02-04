شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: يبدأ الشتاء الفعلي في موسم المربعانية ويشتد بموسم الشبط ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق، أن الشتاء الفعلي يبدأ في موسم المربعانية ويشتد في موسم الشبط.
وأضاف الزعاق خلال حلقة من برنامج تقويم: ” تبدأ درجات الحرارة بالاعتدال في موسم العقارب، وخلال هذه الأيام ندخل في حيز العقارب، وأغلب أيام العقارب معتدلة لكنها لا تخلو من لسعات برد خفيفة”.
وتابع: “والعقارب عند العامة 3 نجون، عقرب السم لأن بردها يقتل كما يقتل السم، وعقرب الدم لأن بردها يدمي ولا يقتل وعقرب الدسم لأن حرارتها تذيب الدسم”.
اقرأ أيضا: