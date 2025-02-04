شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: يبدأ الشتاء الفعلي في موسم المربعانية ويشتد بموسم الشبط ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق، أن الشتاء الفعلي يبدأ في موسم المربعانية ويشتد في موسم الشبط.

وأضاف الزعاق خلال حلقة من برنامج تقويم: ” تبدأ درجات الحرارة بالاعتدال في موسم العقارب، وخلال هذه الأيام ندخل في حيز العقارب، وأغلب أيام العقارب معتدلة لكنها لا تخلو من لسعات برد خفيفة”.

وتابع: “والعقارب عند العامة 3 نجون، عقرب السم لأن بردها يقتل كما يقتل السم، وعقرب الدم لأن بردها يدمي ولا يقتل وعقرب الدسم لأن حرارتها تذيب الدسم”.

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